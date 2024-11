Ex Province in Sicilia. La sentenza 172, una vittoria della democrazia

La sentenza 172 della Corte Costituzionale Italiana rappresenta un importante passo nella lotta per garantire la democrazia e il buon funzionamento delle istituzioni locali, in questo caso specifico riguardante la Regione Siciliana. La decisione della Corte di dichiarare incostituzionale la legge regionale 6 del 2023, che ha ulteriormente rinviato le elezioni degli organi dei Liberi Consorzi Comunali e dei Consigli Metropolitani, si fonda su una serie di principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare gli articoli 5 e 114, che tutelano il decentramento e l’autonomia degli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale è emersa a seguito del lungo periodo di proroghe e gestioni commissariali che durano dal 2015. Questo ha portato ad una situazione di stallo politico e amministrativo, in cui le elezioni sono state rinviate ben diciassette volte. Tali ritardi non solo compromettono l’efficienza amministrativa, ma minano anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali, creando un vuoto di rappresentanza e una disconnessione tra le amministrazioni e la popolazione. La Corte ha giustamente richiamato l’attenzione sulla necessità di evitare ulteriori rinvii, sottolineando l’urgenza di ripristinare un sistema elettorale funzionante e rappresentativo.

La pronuncia della Corte costituzionale non si limita a contestare la legittimità formale della legge regionale, ma rappresenta anche un richiamo ad una responsabilità politica e istituzionale. La Regione Siciliana è stata invitata a porre rimedio a questa situazione di emergenza democratica, riconoscendo l’importanza di avere enti di area vasta funzionanti e democraticamente eletti. La gestione commissariale, pur necessaria in situazioni di crisi, non può divenire la norma, poiché essa è intrinsecamente contraria alla natura degli enti locali, che devono essere governati da rappresentanti scelti dai cittadini.

La sentenza della Corte Costituzionale, insomma, non solo segna un’importante vittoria per la democrazia in Sicilia, ma offre anche un’opportunità per riflettere su come le istituzioni locali debbano essere gestite e rappresentate. È fondamentale che si restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e che si favorisca una rinnovata fiducia nelle istituzioni. La Corte ha dimostrato di essere un baluardo della Costituzione, ricordando a tutti gli attori coinvolti che la democrazia e il rispetto delle norme fondamentali non possono essere trascurati o rinviati.

