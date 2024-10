Settimo Milanese. Il poeta modicano Puma presenta opera di Russo

Sabato 9 novembre 2024, alle , 10,30, il poeta modicano Pippo Puma presenterà l’ultima opera di Cataldo Russo “Il Canto del Vento” – Racconti di testi teatrali- presso la Biblioteca Comunale Carlo Caronni, Via Grandi,10, Settimo Milanese. È previsto, l’intervento, per i saluti istituzionali, del Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Sara Santagostino.

Durante la presentazione Roberta Bettini, Emilio Fiocchi, Caterina Misceo, Dina Picerno, Angela Truppi, Matteo Tubazio e Carla Zanetti leggeranno alcuni brani.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Settimo Milanese, della Biblioteca di Settimo Milanese e dell’Associazione socioculturale “La Nave di Ulisse”.

Cataldo Russo, calabrese di nascita milanese d’adozione vive da anni in Lombardia dove si è traferito per motivi di lavoro; dirigente scolastico in pensione oramai si dedica a tempo pieno alla sua attività di scrittore, poeta, drammaturgo e studioso di culture orientali.

Salva