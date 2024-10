Le dimissioni del parroco di Giarratana. La voce del consiglio pastorale

“Soli si sentono i fanciulli che vedono in Francesco un padre – prosegue la nota – vuoti si sentono i giovani che vedono in padre Francesco un fratello; disorientati coloro i quali lo considerano un amico; confusa la comunità cristiana senza la sua guida. Confidiamo nelle scelte e nelle decisioni che il pastore della Chiesa locale in Ragusa, il vescovo Giuseppe La Placa, saggiamente prenderà per la ripresa di un rinnovato cammino della nostra comunità. Nel silenzio doloroso, doveroso e riflessivo delle nostre preghiere, possa il Signore dell’impossibile illuminarci e guidarci sul retto cammino del cristiano”.