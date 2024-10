Vittoria. Pregiudicato in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti

Personale della Sezione “Investigativa” del Commissariato di P.S. di Vittoria ha tratto in arresto un pregiudicato per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Nello specifico gli Agenti apprendevano che un pregiudicato, disoccupato, già sottoposto a Sorveglianza Speciale e obbligo di dimora, aveva avviato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti presso la propria abitazione.

Mirati servizi di osservazione consentivano l’identificazione dell’uomo e l’individuazione dell’abitazione, grazie alla conoscenza approfondita del territorio da parte degli operatori.

Veniva effettuata una perquisizione domiciliare ad esito della quale, veniva rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, insieme ad altra sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Venivano rinvenute e sequestrate banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività illecita nonché attrezzi e materiale destinato al confezionamento dello stupefacente.

Al termine dell’iter investigativo, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale Ragusa a disposizione del P.M. di turno in attesa del giudizio per direttissima.

Salva