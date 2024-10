Blue tongue: nuovo focolaio in provincia di Ragusa

Un nuovo focolaio di Blue tongue nella provincia di Ragusa. A denunciarlo è il consigliere comunale a palazzo dell’Aquila Salvatore Battaglia, che sottolinea che al momento in provincia di Ragusa ci sono 14 aziende positive per il settore degli ovini mentre 3 (e tra queste 2 sono sul territorio comunale di Ragusa) risultano essere le aziende di bovini. Occorre immediatamente contrastare la diffusione di questa malattia che investe gli allevamenti ovini e caprini ma anche quelli bovini. La diffusione del virus – continua Battaglia – sappiamo che avviene attraverso il morso delle zanzare la cui proliferazione, in questo periodo, è favorita dalla temperatura e dal caldo umido. Diversi allevatori si sono già rivolti all’Asp che sta cercando di capire qual è la strada migliore da fare per contenere la diffusione della malattia. La situazione è delicata, poiché i bovini colpiti soffrono di febbre alta, subiscono aborti, l’animale che allatta perde dagli 8 ai 10 litri al giorno, in alcuni casi si arriva anche alla morte. Dal punto di vista politico, ci si sta muovendo per cercare di fare in modo che la Regione possa predisporre dei ristori ad hoc per le aziende colpite e danneggiate in modo serio sul piano economico”.

