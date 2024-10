Vittoria. Atto di violenza al Monumento ai Caduti alla Villa Comunale

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello esprime profonda indignazione e rammarico per l’ennesimo atto di violenza perpetrato ai danni del Monumento ai Caduti alla Villa Comunale. I soliti ignoti hanno imbrattato con una scritta la base in marmo sulla quale poggia la scultura realizzata dal maestro Salvatore Gallo, un’opera che lancia un messaggio di pacifismo radicale perché, come scriveva Cesare Pavese, ogni guerra è una guerra civile.

Hanno apposto la firma omega termine di riferimento di certo sottobosco politico.

Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Questo monumento, già in passato preso di mira, sembra essere vittima di un attacco diretto alle istituzioni e a quei valori di libertà e sacrificio che esso incarna. La comunità è stanca di assistere a simili gesti irrispettosi e intollerabili che offendono non solo i caduti ma anche il senso civico di ogni cittadino.

Il Sindaco di Vittoria invita chiunque abbia informazioni a collaborare con le forze dell’ordine per individuare le responsabilità di questo ignobile atto”.

