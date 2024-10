Operazione antidroga a Vittoria, Sallemi (FDI): “Complimenti alla Guardia di Finanza”

“Con grande soddisfazione e apprezzamento, desidero esprimere il mio plauso alla Guardia di Finanza per l’operazione condotta con successo a Vittoria, che ha portato all’arresto di otto individui coinvolti nel traffico di droga. Questa azione dimostra l’impegno costante e la professionalità delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale nel contrastare il crimine organizzato e la diffusione delle sostanze stupefacenti. L’operazione è un esempio concreto di come lo Stato sia presente sul territorio per contrastare il mercato “della morte” e lo spaccio incrementando così il senso di sicurezza della cittadinanza”.

A dirlo è il senatore di FDI Salvo Sallemi, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.

