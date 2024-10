Verso la dissoluzione della civiltà…l’opinione di Rita Faletti

Se si esce dalla polarizzazione che annebbia il pensiero e fa salire il livello di rabbia e si guarda con distacco alle manifestazioni imbandierate che dal day after il pogrom affollano le piazze e si allungano in cortei di scalmanati, se si mette il “mute” agli slogan e si evita di leggerli dai cartelli, si ha un’idea di cosa possa essere, in prospettiva, la morte della ragione per ipotizzare il tempo che manca al declino della civiltà. Dal primo uomo all’uomo post moderno, di strada se ne è fatta tanta, le condizioni di vita sono notevolmente migliorate per la maggior parte dell’umanità, i diritti sono aumentati, molte malattie sono state sconfitte, non voglio citare i progressi della scienza alla quale sono allergici coloro che credono che l’urina di capra curi i tumori, ma insomma, noi stiamo meglio dei nostri nonni e bisnonni, ma siamo più infelici. Ognuno ha le sue ragioni per esserlo, la verità è che l’uomo occidentale si sente con l’acqua alla gola, immerso in una crisi determinata più che dal non avere abbastanza, dall’avere troppo da una parte e nulla dall’altra. E’ il vuoto dentro. La rivelazione fa parte della coscienza occidentale che non puoi strapparti via né puoi sostituire con false credenze o con il perbenismo della cultura dominante che ti fa osservare le fiamme che avvolgono la cuspide e il tetto di Notre Dame col pensiero al danno materiale senza andare al messaggio che si leva da quel fuoco. Se Dio è morto è morta anche la civiltà. La percezione che la speranza in un futuro di pace e uguaglianza, palliativi antichi, fosse illusoria, si concretizza e rivela la natura di una costruzione usata come strumento per blandire le masse e rendere accettabili difficoltà e sacrifici in nome di un’utopia. Per Marx il capitalismo era una fase necessaria di decadenza da cui sarebbe potuto nascere il comunismo. Ma lo zar Nicola fu sostituito da Stalin. Il popolo non può essere salvato dall’imposizione della forza. I palestinesi non possono aspirare a un loro stato indipendente se prima non si liberano della presenza di Hamas. E’ talmente logico che si stenta a credere che ci sia chi considera Hamas una forza di resistenza e liberazione. Oggi si bruciano le bandiere simbolo dell’imperialismo occidentale, domani si bruceranno i libri simbolo del libero pensiero. A Palmira, la furia iconoclasta dell’Isis ha devastato una parte del patrimonio archeologico, in occidente sono state abbattute le statue di grandi personaggi del passato accusati di razzismo, molti editori hanno rinunciato a pubblicare libri già sotto contratto inchinandosi al diktat della correttezza politica, si processa la lingua se sospettata di alimentare le discriminazioni, il problema della libertà di espressione investe anche la stampa. Il piacere appagante della rabbia è nello spirito del tempo. Greta Thunberg è passata dalla difesa dell’ambiente alla difesa del terrorismo palestinese, marcia con gli islamisti e gli odiatori degli ebrei e chiede la fine di Israele. La polizia tedesca l’ha definita “incline alla violenza” e medita di impedirle l’ingresso in Germania. L’imbarbarimento non è l’effetto delle guerre di autodifesa, sacrosante, bensì la causa delle aggressioni con i carri armati o i coltelli, mascherate da lotte per la liberazione, dal nazismo a dall’oppressione. L’esaltazione fanatica del terrorismo è liberazione del peggio di sé, che fa gridare “Sinwar non ti lasceremo morire”. Non è questa una fase dominata dalla follia, è un passo verso quello successivo, ancora più feroce e violento: l’autodissoluzione della civiltà.

