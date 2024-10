Chiaramonte Gulfi. Cicciarella visita “Il Rifugio degli Iblei”

Seconda tappa del presidente dell’associazione “Il Parco delle Civiltà”, Antonio Ignazio Cicciarella, in aiuto dei nostri amici a quattro zampe. Stamattina, Cicciarella, assieme al cognato Iva, ha fatto visita al canile “Rifugio degli Iblei” – Coop Achille Birotto” sita in contrada Margitello, a Chiaramonte Gulfi. Il canile, ad oggi, ospita più di 100 cani.

Cicciarella, incontrando gli attivisti Marco Guastella e Ilaria Battaglia, ha consegnato un quantitativo notevole fra coperte, crocchette e cibo in scatola che torneranno utili per le prossime settimane di freddo e gelo.

Cicciarella, oltre alla solita diretta Facebook, ha avuto modo di constatare l’ottimo lavoro dei ragazzi che operano dentro il canile, notando come la pulizia e il fatto che non vi fosse alcun cane dimagrito siano una costante permanente del rifugio chiaramontano.

“Ribadisco sempre il concetto – ha ribadito Cicciarella – di non comprare cani ma di venire presso un canile, privato o comunale che sia, per adottare questi bellissimi angeli che possono donare amore 365 giorni l’anno, h 24. Faccio i miei personali complimenti, sia come presidente dell’associazione “Il Parco della Civiltà” sia come estimatore del mondo animale, ai ragazzi che lavorano presso questa struttura di Chiaramonte Gulfi”.

Prima della fine dell’anno, Cicciarella ha promesso una terza visita presso un’altra struttura dove vengono ospitati cani e gatti.

Chi volesse adottare un amico a quattro zampe e voglia recarsi presso la struttura “Rifugio degli Iblei”, può prima consultare la pagina Facebook dove può trovare un vasto catologo per l’adozione oppure contattare lo 3758844181, numero di cellulare del canile.

