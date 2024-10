Bici in Comune. Un’opportunità imperdibile per Scicli

Si è tenuto il 25 ottobre, scorso il webinar di presentazione del bando “Bici in Comune”, organizzato da Anci e Sport e Salute, rivolto a tutti i Comuni con l’obiettivo di promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e promuovere stili di vita sani e attivi. Durante il webinar sono state approfondite le modalità di presentazione delle progettualità, gli interventi finanziabili e tutti gli altri aspetti operativi di interesse dei Comuni.

“Spero tanto che il Comune di Scicli – dichiara l’ex amministratore locale Guglielmo Scimonello – abbia partecipato alla presentazione del progetto “Bici in Comune”, un tema importante che ha come obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo. Fare il sindaco, l’assessore e il consigliere comunale – ha aggiunto l’ex assessore allo Sport – significa rispondere alle esigenze e istanze dei cittadini e delle comunità garantendo salute e benessere attraverso la collaborazione anche con le associazioni sportive. Lo sport – conclude Guglielmo Scimonello – è veicolo di conoscenza dei territori ma anche uno strumento di socializzazione e inclusione sociale”.

La piattaforma informatica per presentare le candidature sarà aperta dalle 12 del 7 novembre 2024 alle 12 del 13 gennaio 2025.

