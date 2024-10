Il fallimento dei Cpr sotto il governo Meloni (con immane esborso di soldi)

I Cpr siti presso la zona Modica-Pozzallo e quello costruito successivamente a Porto Empedocle non hanno recluso un bel niente. O quasi. Nella forsennata ricerca di qualche immigrato da rinchiudere a tutti i costi, i numeri che compongono il variegato mondo delle persone recluse nei centri di accoglienza, universalmente chiamati CPR, sconfessano il governo Meloni. Sulle 157 richieste di convalida di fermo per il successivo rimpatrio veloce presentate dai Tribunali di Palermo e Catania soltanto 19 sono state ammesse, le altre tutte respinte. Quasi tutti i migranti portati dai due CPR siciliani di Porto Empedocle e Pozzallo che hanno lo stesso funzionamento e scopo di quello allestito in Albania hanno visto la propria domanda di asilo procedere senza alcuno stop.

Ad oggi, sia a Pozzallo che a Porto Empedocle non vi è traccia di qualche migrante. A Pozzallo, il Cpr ha ospitato solo migranti “normali” e l’ultimo accesso è datato la scorsa estate, in quello di Porto Empedocle gli ultimi andati via risalgono a qualche settimana fa.

Il tribunale di Palermo che ha competenza giudiziaria sui migranti che arrivano a Porto Empedocle ha esaminato 109 richieste e 89 sono state non convalidate, una è stata archiviata e 19 sono state accolte. A Catania invece, la situazione è diversa: nel periodo che va da settembre a novembre 2023 sono state esaminate 22 richieste, da settembre di quest’anno ad oggi altre 36, su 58 totali sono state respinte tutte. Sommando i 12 migranti riportati indietro dall’Albania stabilito dai giudici del tribunale di Roma, il numero delle convalide respinta sale a 160 su 179.

Leggasi, un autentico flop. Con un esborso di soldi pubblici che, in altri casi, avrebbero fatto bene ad ospedali, presidi pubblici, qualche pronto soccorso fatiscente, financo qualche caserma diroccata.

Dal giugno 2026, poi, entrerà in vigore il nuovo regolamento che prevederà la individuazione dei Paesi sicuri con esclusivo riferimento alle condizioni percentuali statistiche di approvazione delle domande a livello europeo, attestandole sotto il limite del 20%. Dove per Paesi sicuri si intendono tutte quelle zone che saranno aggiornate costantemente, visti i venti di guerra che spirano improvvisamente e che cambiano le regole di giorno in giorno.

La domanda che il cronista, il lettore, e credo anche il politico, si debba, infine, fare dopo aver letto questa sequela di numeri e di dati è la seguente: ma la Comunità Europea, che ha parlato sempre di umanità e di salvezza per le persone che attraversano il Mediterraneo, ha più interesse a salvare le persone o a soffermarsi sull’eventuale passaporto e a vederne nazionalità, oltre al nome e cognome?

Salva