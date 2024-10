Il pozzallese Matteo Guastella viene ricordato fra i giovanissimi di New York.

Una partita di calcio in memoria del pozzallese Matteo Guastella, giocata nel quartiere newyorkese di Brooklyn, alla presenza di tantissimi giovani statunitensi. Matteo è stato vittima di un incidente stradale che si è verificato nel dicembre del 2022, quando lo stesso aveva solo 15 anni. Un incidente avuto in viale Australia a bordo del suo scooter contro un’automobile guidata da un giovane.

Nel corso della partita, disputata presso la scuola “New Utrecht High School”, è stato letto un messaggio molto toccante che riportiamo fedelmente: “Carissimi amici, ci ritroviamo oggi qui per celebrare il memorial in ricordo di Matteo. Nessuno di voi lo ha conosciuto, ma sicuramente l’affetto e l’amore della sua famiglia parlano di lui. Era il 22 dicembre del 2022 quando a causa di un brutto incidente Matteo saliva in cielo, con lui salivano la sua voglia di vivere, il suo desiderio di diventare calciatore, la sua allegria, la sua giovinezza e tutto quello che un ragazzino di 15 anni porta nel cuore. Quest’oggi, i genitori, il fratello e quanti lo hanno conosciuto, vogliono ricordarlo con questa partita. Sappiamo bene che lo sport unisce, creando legami e formando uomini capaci di relazioni, come la relazione che manteniamo costante con Matteo, certi che adesso sia in Dio e goda di quella gioia che qui sulla Terra risulta ancora imperfetta. Desideriamo ringraziare quanti hanno reso possibile questo memorial, i ragazzi che hanno partecipato e tutte le persone che ci sono state accanto. Ci troviamo qui per realizzare il sogno che Matteo aveva di visitare l’America, e quale occasione migliore per rendere viva la sua presenza in mezzo a noi, di giocare in suo nome. Ricordiamoci che la vita è una sola e va vissuta momento momento, senza sprecare un solo attimo. Con affetto e un profondo ringraziamento…la famiglia: Eleonora, Giorgio e Simone e gli amici che lo hanno conosciuto e amato”.

La partita è stata organizzata da Pino Giuseppe, del “Club Fa Euro New York” ed ha visto la partecipazione di più di 60 giovanissimi.

