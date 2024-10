Incendio nella notte, distrutte 5 auto e due scooter

Sciacca: Un grosso incendio, ritenuto di natura dolosa, è divampato la notte scorsa in pieno centro storico a Sciacca nell’agrigentino. Le fiamme hanno distrutto cinque autovetture e due scooter, e sono divampate anche all’esterno di una palazzina. Tra l’altro, nella zona interessate all’incendio è ubicata una scuola media e vi risiedono diverse persone anziane. Le forze dell’ordine che indagano sull’episodio, hanno recuperato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle adiacenze in cui è scoppiato l’incendio, per cercare di individuare cosa sia effettivamente successo. Sul posto, i vigili del fuoco per evitare che il propagarsi delle fiamme, potesse aver conseguenze ancora più gravi.

Salva