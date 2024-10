“I Monologhi della Vagina”: a Ragusa il 25 ottobre e a Modica il 27 ottobre

Il 25 ottobre a Ragusa, presso il Centro Feliciano Rossitto, e il 27 ottobre al Teatro Garibaldi di Modica, teatro e solidarietà si fonderanno insieme grazie allo spettacolo “I monologhi della vagina”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione Oncoibla ETS. Curato da Carlo Cartier, questo adattamento dell’opera di Eve Ensler non solo celebra la forza e la varietà dell’esperienza femminile, ma si fa anche portavoce di una causa importante: il sostegno all’associazione iblea impegnata nelle attività di sostegno ai pazienti. “I Monologhi della Vagina” è un’opera rivoluzionaria che ha debuttato nel 1996, tratta dal libro omonimo della drammaturga statunitense Eve Ensler. Da allora, è stato portato sui palcoscenici di tutto il mondo, diventando un simbolo di emancipazione e consapevolezza. Carlo Cartier, che cura la messinscena dei due appuntamenti a distanza di 10 anni dal debutto tra gli Iblei, descrive l’opera come “una serie di voci femminili, storie che oscillano tra il tragico e il comico, racconti di vita e sofferenza, ma anche di scoperta e di rinascita”.

Un inno alla femminilità. “È la vagina che prende la parola – ribadisce Cartier – La sua voce può essere seria, divertente, scioccante o drammatica. Attraverso storie di donne stuprate, anziane che scoprono l’orgasmo, professioniste del piacere e manager rigorose, emergono temi legati alla femminilità, alla sessualità, al parto, alla violenza e alla forza interiore delle donne”. Le due repliche vedranno come interpreti varie donne della società civile: Antonella di Rosolini, Carmen Attardi, Cettina Rizza, Cristiana Boccadifuoco, Elisa Giglio, Flora d’Angelo, Giada Liuzzo, Maria Paola Vagelli, Itria Schembari, Maria Rita Mauroni, Teresa Floridia e Veronica Ruta. L’intensità di queste storie viene amplificata dalle donne che per un giorno diventeranno attrici e che, attraverso la loro interpretazione, restituiscono una coralità potente e toccante. L’obiettivo dello spettacolo non è solo artistico. L’incasso sarà devoluto interamente a sostegno del Laboratorio di Riequilibrio Funzionale, promosso dall’associazione Oncoibla ETS, realtà radicata nel territorio ragusano che si occupa di migliorare la qualità della vita delle donne affette da cancro al seno. Il laboratorio, curato dalla psicoterapeuta Lucia Nicastro e avviato già da settembre 2024, mira a ridurre il rischio di stress, ansia e depressione che spesso accompagnano il percorso oncologico. Con il percorso del laboratorio si favorisce la condivisione di un benessere possibile, anche durante la malattia, attraverso un sostegno emotivo e psicologico che potenzia le capacità di apertura e di abbandono del controllo”. Gli incontri di gruppo, a cadenza quindicinale, coinvolgono attualmente dieci donne, ma l’obiettivo è estendere il servizio a un numero maggiore di pazienti, in base ai fondi che saranno raccolti grazie agli spettacoli.

Da anni, Oncoibla ETS si impegna nella promozione di progetti che migliorino il benessere psicofisico dei pazienti oncologici, offrendo loro non solo cure mediche, ma anche supporto psicologico e percorsi di recupero funzionale. “Il nostro obiettivo è garantire che le donne non affrontino la malattia da sole – sottolinea la presidente Monica Firrincieli – Attraverso progetti come il Laboratorio di Riequilibrio Funzionale, vogliamo offrire loro uno spazio sicuro in cui possano riscoprire il benessere, anche durante il percorso oncologico. Grazie al sostegno della comunità e a iniziative come quella de I Monologhi della Vagina, possiamo estendere questo servizio a un numero sempre maggiore di pazienti, donando loro non solo un sostegno psicologico, ma anche una nuova speranza”. Partecipare a uno degli spettacoli de “I Monologhi della Vagina” non significa solo assistere a una serata di teatro, ma anche contribuire a una causa nobile, che può davvero fare la differenza per molte donne. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online sul circuito Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/it/i-monologhi-della-vagina e, per la tappa di Modica, anche presso il Teatro Garibaldi e l’agenzia viaggi La Terra.

