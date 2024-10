Il Collegio Penale del Tribunale di Ragusa, ha assolto sei allevatori con la formula “il fatto non sussiste”, Erano accusati di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Anche il pubblico ministero si è pronunciato per l’assoluzione, alla luce dell’istruttoria, così come hanno fatto gli avvocati difensori. I fatti risalgono al 2013 e si sarebbero registrati a Santa Croce Camerina, Ragusa e Marina di Ragusa.

