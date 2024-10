Maltempo. Tromba d’aria tra Pozzallo e Marina Marza

Tromba d’aria tra Pozzallo e Marina Marza: per fortuna è durata poco e non ha causato troppi danni a cose o persone. La statale 194 Ragusa-Giarratana è stata invasa da acqua e fanghiglia. Un albero di carrubo si è sradicato finendo su un’auto in sosta in Via Aldo Moro a Scicli. Un altro albero è caduto in Via Giardina a Vittoria senza feriti. In via Bixio a Pozzallo sono crollati il muro ed il cappotto termico di una palazzina ad angolo con via Alcide De Gasperi. La zona è stata transennata.

