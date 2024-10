Ieri sera a Modica, una serenata d’amore sotto il balcone

Ieri sera sulle note di una canzone degli 883, nelle adiacenze di via S. Cuore a Modica, è accaduto qualcosa di particolarmente emozionante: un atto di romanticismo di altri tempi. Lui, che si presenta sotto il balcone della sua amata facendole una vera e propria dichiarazione d’amore pubblica. È stato un momento – ha detto qualcuno, che incuriosito, ha seguito con il cuore che gli batteva a mille – che mi ha dato, pur non essendo parte in causa, un’emozione fortissima. Un salto nel passato per ricordarci com’era una volta, quando intorno a noi c’erano i veri valori della vita, c’era la passione e tanto romanticismo. All’ora la serenata era un modo simbolico in cui il futuro marito si impegnava seriamente nei confronti della futura moglie, ottenendo così il benestare del padre della sposa.

