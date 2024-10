Auto si ribalta sulla Rocciola-Scrofani a Modica

Una Toyota Yaris si è ribaltata stamattina in via Rocciola Scrofani a Modica a seguito di un incidente stradale autonomo. La conducente dell’utilitaria ha perso il controllo per cause da stabilire, andando a sbattere prima contro un muro a secco e finendo la corsa dopo il ribaltamento del veicolo nella corsia opposta al senso di marcia. Alla fine, tanto spavento e qualche piccola escoriazione per la giovane modicana proprietaria della Yaris, trasportata al Pronto Soccorso. Sui luoghi la polizia locale.

