Incidente sul lavoro a Ispica. Camion fa cadere impalcatura di un cantiere

Incidente sul lavoro a Ispica. Sono rimasti feriti due operai, a causa di un camion che durante il transito ha impattato contro l’impalcatura di un cantiere sulla SS 115, dove erano impegnati a lavorare i due malcapitati. Il conducente del mezzo pesante, per cause in corso d’accertamento, senza rendersene conto, è andato a sbattere sui tubi in acciaio dell’impalcatura. L’impatto con l’impalcatura ha fatto precipitare al suolo i due operai. Uno, un tunisino, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi del caso i carabinieri della locale stazione che avranno il compito di accertare eventuali responsabilità sia dell’autista del camion sia le misure di sicurezza del cantiere.

