Ance Ragusa. Migliorare la produttività delle aziende edili, ieri evento dimostrativo

Evento dimostrativo di grande importanza, ieri pomeriggio, presso la sede dell’Ance, in viale dei Platani a Ragusa. I manager della Hilti, team globale che lavora e contribuisce a rendere il mondo delle costruzioni più produttivo, sicuro e sostenibile, grazie anche all’offerta di hardware, software e servizi, ha organizzato un momento in cui ha illustrato alle aziende interessate le proprie soluzioni. Nel corso della giornata, che è stata partecipata da una nutrita platea, sono stati trattati argomenti quali “Nuron & On!Track”, soluzione con cui si ha il pieno controllo di tutti i propri beni aziendali in ufficio così come in cantiere. Perché maggiore trasparenza significa maggiore efficienza per il tuo business; ed ancora “Fieldwire” (software di gestione dei cantieri, utilizzato per la gestione di oltre 2.000.000 di cantieri nel mondo), soluzioni per l’ingegneria, demolizione controllata e diamante fino a una vera e propria prova degli attrezzi Hilti in sala. “Tutta una serie di strumenti innovativi – commenta il direttore di Ance Ragusa, Giuseppe Guglielmino – che permettono alle aziende di velocizzare e migliorare il proprio lavoro, sia a livello qualitativo che a livello di tempistica. Quello che stiamo mettendo in atto è un vero e proprio canale di approfondimento a 360 gradi per le nostre imprese; in questo senso è andato proprio in questa direzione l’evento che abbiamo organizzato sulla procedura che sarà in vigore dal primo gennaio degli appalti pubblici, ovvero il Bim (acronimo di Building Information Modeling), tecnologia informatica che stravolgerà il sistema della contrattualistica pubblica, o ancora un momento di approfondimento sul servizio che rivoluzionerà il sistema di tracciamento e smaltimento dei rifiuti anche edili oltre a quelli speciali che va sotto il nome di rentri per cui saremo noi come associazione di categoria ad espletare tutta la procedura complessa per il tracciamento e il conferimento in discarica dei rifiuti che va dalla predisposizione del vecchio documento di riferimento fino alla gestione del registro di carico e scarico che verrà totalmente digitalizzato.

