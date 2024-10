Pozzo Cassero furto con scasso al bar tabacchi

Modica – Tutto è avvenuto in poco più di novanta secondi. Si sono presentati in tre, erano incappucciati, a bordo di un’auto, in un attimo sono riusciti a rubare il registratore di cassa e quant’atro sono riusciti ad arraffare all’interno del bar tabacchi di Pozzo Cassero, non lontano dalla frazione modicana di Frigintini. Il furto è stato perpetrato stanotte intorno alle due. Dalle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno potuto costatare la velocità con cui i malviventi sono riusciti a effettuare il colpo. Le indagini sono in corso

