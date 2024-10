New York: al pianista compositore Joseph Lu il riconoscimento “Caruso Tribute Prize”

Giuseppe Lucenti, in arte “Joseph Lu”, pianista e compositore modicano, riceverà a New York, il prossimo 15 ottobre, nell’Istituto italiano di cultura, il riconoscimento speciale “Caruso Tribute Prize”, ambitissimo premio, organizzato dal produttore Dante Mariti e dalla Melos International, destinato alle eccellenze italiane, ossia a coloro che si sono distinti nei vari rami delle attività culturali. Il premio come “musicista attento alla dimensione umana e spirituale” è attribuito a Joseph Lu, il “Pianista dei Sogni”, in quanto la sua musica è l’elemento di congiunzione tra la realtà ed il sogno, un ponte che unisce mondi lontani, da cui si possono raccogliere esperienze e la vera essenza del nostro esistere. Joseph Lu è anche conosciuto per la sua grande propensione all’aiuto nei confronti delle persone che soffrono. Egli ritiene che ascoltare le sofferenze dell’animo umano ci aiuti a viaggiare dentro dimensioni spirituali che sublimano la sofferenza in musica. Il suo impegno a favore dell’inclusione ha assunto una nuova dimensione con il singolo “Power of Love”, che gli ha consentito di ottenere la nomination al WEA World Entertainment Awards il 31 gennaio 2025, data che coincide con l’uscita della colonna sonora della giornata dell’Autism Awareness Day (WAAD). Pertanto, il 31 gennaio 2025, a Los Angeles, Joseph Lu sarà presente alla serata di gala in cui verranno annunciati i vincitori dell’ambito premio, nella categoria Best Instrumental Composition. Il brano Power of Love è un progetto musicale che nasce dal cuore di Joseph con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e garantire una vita piena ed autonoma a coloro che vivono con lo spettro autistico. La storia che sottende a “Power of Love” è commovente. Durante una visita effettuata nello studio del Dottor Graziano La Terra, padre del giovane Matteo, un ragazzo affetto da spettro autistico, Joseph ha fatto un incontro che ha cambiato il suo modo di vedere la musica. Matteo, nonostante inizialmente avesse rifiutato di suonare il piano, ha accettato di farlo quando il padre gli ha chiesto di farlo per lui. Questo momento di connessione e di bellezza spontanea ha ispirato Joseph a creare il brano come tributo alla forza dell’amore che supera ogni barriera e che guida verso la scoperta di nuovi orizzonti.

Nella sua bacheca il premio quale vincitore nel 2024 WEA (World Entertainment Awards) con la composizione “MEMORIES” nella categoria “Best Classical Performance”;

• 2 nomination agli (Hollywood Independent Music Awards ) 2023/2024 con le composizioni “NIGHT IN

THE SKY” , “POUR MARIE” (romance d’un amour);

• 1 Nomination al WEA (World Entertainment Awards) con la composizione “POWER OF LOVE” che si

terrà a Hollywood il 31.01.2025;

• Vincitore del World Classical Music Awards 2024 , “Diamond Prize” D3 composition, con le

composizioni “NIGHT IN THE SKY”, “POUR MARIE” (romance d’un amour);

L’evento del 15 ottobre sarà trasmesso da RAI Italia

