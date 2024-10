Il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida nello stand di Scicli al Fruit Attraction di Madrid

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visitato lo stand di Scicli al Fruit Attraction di Madrid.

Incuriosito dal progetto “Terre di Scicli Filiera di Qualità”, il Ministro si è intrattenuto a parlare con il sindaco Mario Marino e con i singoli imprenditori agricoli sciclitani presenti alla Fiera.

È il secondo incontro fra il Ministro e il primo cittadino di Scicli. I due avevano avuto modo di parlare della fascia vocata siciliana in occasione del Fruit Logistica di Berlino.

Insieme hanno convenuto che il terzo incontro dovrà avvenire a questo punto a Scicli per parlare in loco delle eccellenze imprenditoriali e dei problemi che affronta la fascia trasformata del Sudest siciliano. Il Ministro ha espresso il desiderio di tornare ad approfondire questi temi dopo il G7 per l’Agricoltura tenutosi a Siracusa il mese scorso.

