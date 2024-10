Pozzallo. La “Partita del Cuore” raccoglie fondi

Evento di beneficenza presso i campetti di via R. Follerau, domenica prossima, 13 ottobre. I tre club di Pozzallo di Inter, Juventus e Milan si sfideranno nuovamente per la “Partita del Cuore”, come è successo negli anni passati, con il ricavato che andrà tutto in beneficenza. A due enti. Il centro SuperAbili, centro Diurno, di Pozzallo e ai ragazzi del centro Magnificat che ospita da più di due anni i giovani fuggiti dalla guerra nel conflitto russo-ucraino, in una struttura che si trova sulla strada provinciale Pozzallo-Modica, in contrada Scorrione.

Si inizia alle ore 15. Inoltre, vi sarà un sorteggio con diversi premi in gara. I biglietti avranno un costo di due euro (un biglietto) e 5 euro (tre biglietti).

La Partita del Cuore non è solo un’occasione per celebrare la passione per il calcio, ma soprattutto un’opportunità per sostenere una nobile causa.

“Un esempio da dare ai nostri figli – come hanno ricordato gli organizzatori – in una società in cui sport, salute, formazione e beneficenza perdono pian piano di importanza per dare spazi a cose più futili e meno rilevanti”.

Salva