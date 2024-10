Bimba modicana esce dal coma e guarisce

E’ stata finalmente sciolta la prognosi della bimba modicana di quattro mesi che a inizio luglio era stato vittima di un grave incidente stradale sulla “Modica-Ragusa”. L’incidente nel quale erano rimasti vittime oltre alla bimba, anche gli stessi genitori. La più grave è apparsa subito la piccola che era ricoverata in prognosi riservata in fin di vita per un grave Trauma cranico. Dopo circa quattro mesi di ricovero presso l’UOSD di Rianimazione Pediatrica, la piccola, era finalmente trasferita presso l’UOC di Pediatria, dove un’equipe specializzata se ne prendeva cura fino alla sua dimissione definitiva. Subito dopo, trasferita al Pronto Soccorso di Modica, dove era rianimata, e poi centralizzata presso la Rianimazione Pediatrica dell’Arnas Garibaldi di Catania, e dell’UOC di Neurochirurgia. Infine, perché i miracoli esistono, la bambina ha ripreso tutte le sue funzioni vitali, scampando al grave trauma e al pericolo. Ora respira autonomamente, mangia e sorride. Ecco perché non bisogna mai perdere la speranza.

