Virtus Ragusa, basket. Ianelli: “Per diventare solidi servono meno errori”

La Virtus Ragusa di basket, dopo tre sconfitte, si prepara ad affrontare la trasferta di Imola contro l’Andrea Costa (sabato alle 20.30). La prima parte del match contro Lumezzane, condotto per due quarti e mezzo, aveva dato l’impressione di una squadra in ripresa, sia sotto il profilo delle energie che delle motivazioni. Giovanni Ianelli, autore di 18 punti e di una gara “totale”, però non si accontenta: “Dal campo avevamo avuto l’impressione di aver giocato una partita più solida delle precedenti. In realtà, rivedendola, ci siamo accorti di aver commesso ancora troppi errori. A questo livello, però, ogni singolo errore non ti viene perdonato dagli avversari e ti porta alla sconfitta. Ecco perché dobbiamo lavorare intensamente, ridurre le imperfezioni – perché evitarle è chiaramente impossibile – e provare a sbloccarci”.

La guardia ragusana, anche per le imperfette condizioni fisiche di Hugo Erkmaa, è stata utilizzata per 34’, partendo in quintetto. Ha risposto con 18 punti e un’ottima prestazione difensiva: “Posso giocare tanti minuti, non ho problemi – analizza il play/guardia di Recupido – Ovviamente le tre partite in una settimana si sono fatte sentire. Ma non dobbiamo utilizzarle come alibi. Con gli allenamenti percepiremo la stanchezza sempre meno: adesso quello che conta è provare a vincere le partite”. Già da sabato, quando Ragusa farà visita all’Andrea Costa Imola (1 vinta e 2 perse finora) e proverà a muovere la classifica. Mercoledì prossimo, nel secondo turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale, al PalaPadua andrà in scena, invece, la partita contro Vicenza.

