Vittoria. Presentato il Piano di Zona 2021 del Distretto socio-sanitario 43

Questa mattina, presso la Sala Rosario Iacono al comune di Vittoria si è tenuta la Conferenza di Servizio per la presentazione del Piano di Zona 2021 del Distretto socio-sanitario 43, che include i comuni di Comiso, Acate e Vittoria, con quest’ultimo come comune capofila. L’incontro odierno segue la riunione del comitato dei sindaci del 10 settembre scorso, dove, con deliberazione n. 135, è stata approvata la proposta del Piano di Zona 2021 presentata dall’Ufficio di Piano. La somma complessiva assegnata dei piani di Zona 2021 è di 651.941,61 euro, le cui somme sono suddivise in diverse sezioni programmatiche:

• Infanzia, Adolescenza e responsabilità familiari, con iniziative come il sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e uno Spazio Neutro.

• Centro di aggregazione per minori.

• Educativa domiciliare rivolta alle famiglie con minori nei primi anni di vita.

• Centro Affidi distrettuale.

• Sportello Antiviolenza.

• Centro prima infanzia Scoglitti.

• Sostegno psico-socio-educativo scolastico con equipe dedicate.

Per quanto riguarda le Politiche per gli anziani, disabilità e non autosufficienza, sono previsti servizi quali:

• Assistenza domiciliare per anziani e servizi di prossimità.

• Centro socio-ricreativo per disabili.

Infine, il rafforzamento socio-sanitario si focalizza su povertà ed esclusione sociale attraverso:

• Sostegno al reddito (borse lavoro).

• Potenziamento del servizio ASACOM.

• Assistenza domiciliare per disabili.

• Trasporto disabili.

Il Piano di Zona è uno strumento attuativo della legge 328/2000 e rappresenta il modo attraverso cui gli Enti Locali riacquisiscono la titolarità delle politiche sociali, programmando e decidendo in merito ai servizi socio-assistenziali in base alle esigenze del territorio. Ha espresso soddisfazione il Sindaco Francesco Aiello che ha dichiarato: “ Il rapporto sinergico tra i sindaci del distretto Socio-Sanitaria 43 è riuscito a portare al risultato della programmazione delle politiche di inclusione sociale che dovranno integrarsi con le azioni messe in campo per il territorio. Andiamo avanti”.

