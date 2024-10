Ragusa. L’Anpi lancia raccolta fondi per sostenere le attività di Emergency a Gaza

L’Anpi provinciale di Ragusa aderisce alla campagna nazionale lanciata dall’Anpi nazionale per mettere in campo un’azione concreta per aiutare Gaza, i suoi bambini, le sue donne, i suoi uomini feriti gravemente.

“Lanciamo, quindi, anche nella nostra provincia una campagna di raccolta fondi destinati esclusivamente alla preziosa attività sanitaria di EMERGENCY in quella terra martoriata” sottolinea il presidente provinciale Gianni Battaglia, effettuando una sottoscrizione sul sito di Emergency:

https://insieme.emergency.it/participant/anpi-per-gaza

Ci appelliamo quindi a tutte le cittadine e i cittadini: dateci una mano!

L’Anpi chiede che l’Italia riconosca lo stato di Palestina perché questo è l’unico modo per risolvere una tragedia che dura da quasi 80 anni e che oggi sta incendiando il Medio Oriente: Palestina e Israele, due popoli in due Stati in reciproca sicurezza. Tutti – o quasi – lo dicono ma nessuno fa nulla di concreto. La prima cosa da fare è riconoscere lo Stato di Palestina adesso. Per questo lanciamo una campagna per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ci rivolgiamo in particolare ai sindaci affinché, come già avvenuto a Firenze e in vari altri Comuni su proposta largamente unitaria, approvino una risoluzione che chieda, con senso di profonda responsabilità e di pace, questo.

Salva