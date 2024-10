Sette box del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello sono stati presi di mira da due persone con volto travisato e guanti in lattice in cerca di soldi. Rotti i vetri e rubati alcuni spiccioli, probabilmente in azione alcuni balordi. A quanto pare i box sono stati scelti a caso, nessuna strategia specifica. I malviventi sono entrati da un ingresso laterale. Indagini della polizia in corso. E’ probabile gli autori dell’azione criminale siano stati tossicodipendenti.

Salva