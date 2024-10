“Fate la disinfestazione al Liceo Scientifico di Modica. Riceviamo

Salve Redazione.

Scrivo, come alunno del Liceo Scientifico di Modica, per far sapere le nostre condizioni di studio a scuola. Da un paio di giorni, come molti sanno, siamo invasi dalle mosche. Non riusciamo più a resistere, ne noi ne, tantomeno, i docenti. Mosche che entrano in bocca, che rendono impossibile la concentrazione… che poi le MOSCHE sono anche sintomo di sporcizia.

Oggi abbiamo fatto una raccolta firme, per segnalare la situazione, in primis, al dirigente scolastico ma dobbiamo arrivare al comune. Non è possibile nel 2024 fare lezione in queste condizioni. Ci vuole una disinfestazione, e anche subito.

La Sindaca faccia qualcosa.

