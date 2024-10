Monterosso Almo: vasto incendio nel bosco di contrada Casasia

Questa sera dopo le 19 circa una pattuglia dei Rangers Europa di Monterosso, la 604, ha avvistato un incendio in direzione bosco Casasia . Recatasi sul posto ha avvisato immediatamente il dipartimento e il nopi di turno . Al momento sono sul posto con la forestale. L’incendio ha incominciato a espandersi velocemente causa il forte vento presente. La zona impervia ed il buio stanno rendendo difficoltoso l’intervento di spegnimento delle fiamme. Fortunatamente in zona pare che non ci siano abitazioni o altre strutture con persone che corrono pericolo. La situazione resta critica. Alle 23 gli uomini delle squadre antincendio presenti stanno monitorando la situazione . Se sarà necessario domattina e’ previsto l’intervento aereo dei canadair. Nelle foto alcuna momenti impressionanti dell’incendio.

