Il Modica Calcio alza il muro in difesa e annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Triolo, proveniente dal Bocale Calcio ADMO.

Il classe 2004 è un difensore centrale, piede destro, con un passato nell’Igea Virtus. Si rinforza, così, il reparto arretrato dei rossoblù allenati da Pasquale Ferrara in questa stagione con un giovane cresciuto in giovanili importanti come quelle della Ternana e della Reggina.

Salva