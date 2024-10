Consiglio comunale ieri a Modica

Consiglio comunale ieri pomeriggio, a Modica, per il prosieguo dei lavori consiliari rinviati nella seduta del 26 settembre scorso relativa alla relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma circa l’attività amministrativa del suo primo anno di mandato, come legge prevede. La seduta era stata sospesa subito dopo la lettura in aula della relazione da parte del Sindaco, su iniziativa della Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, che, a seguito di breve consultazione con i capigruppo presenti, una volta ripresa la seduta, ha messo ai voti il rinvio per ieri per il prosieguo dei lavori. Stavolta la seduta consiliare di ieri si aperta con le dichiarazioni dei consiglieri. Ad aprire il dibattito Piero Covato, capogruppo della DC, a seguire la consigliera Rita Cascino, capogruppo di “Prendiamoci Cura”, successivamente a nome del gruppo “Modica al Centro”., la consigliera Daniela Spadaro. La discussione in aula è proseguita con l’intervento della consigliera Elena Frasca. Propositivo anche l’intervento di Paolo Nigro, il quale ha posto l’accento sul ruolo attivo e fattivo del consigliere. Nigro ha chiesto maggiore attenzione su alcuni aspetti, uno tra questi la sicurezza in città, “perché la città si aspetta sicurezza”. Lo stesso esponente di maggioranza ha rivolto apprezzamenti alla Presidente del Consiglio per la conduzione dei lavori consiliari. A concludere il dibattito il consigliere di minoranza, Giovanni Spadaro, il quale ha richiamato l’attenzione su alcuni argomenti, tra i quali la revisione del Piano Regolatore Generale, lo svuotamento del centro storico e il potenziamento dell’info point. il Sindaco ha rilevato che “è stato un anno di assestamento per la novità del ruolo, non solo come Sindaco ma di molti dei componenti della squadra assessoriale. Un percorso non semplice, nel quale non ci siamo mai scoraggiati, sconfortati forse sì”. Concluso l’argomento in discussione la Presidente Minardo ha dichiarato chiusa la seduta.

