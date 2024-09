Muore mentre era a caccia con il padre per un colpo di fucile partito per sbaglio

Una disgrazia si è consumata durante una battuta di caccia. Un giovane in compagnia del padre è morto a causa di un colpo accidentale partito dal fucile del genitore che ha raggiunto il ragazzo alla testa, uccidendolo sul colpo. La tragedia è avvenuta nel messinese, nella frazione Serro di San Pier Niceto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Per quanto si è appreso genitore e figlio, erano in un terreno di proprietà e al momento dell’accaduto erano soli. Il fucile dal quale è partito il colpo che ha ucciso il giovane risulta legalmente detenuto dal padre. Secondo i primi accertamenti, I Carabinieri ritengono si possa trattare di un involontario incidente, anche se non tralasciano alcuna pista.

Salva