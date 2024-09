La Fam di Ragusa si chiude con migliaia di presenze anche nella terza giornata

Migliaia di visitatori nella terza e conclusiva giornata della FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea, confermando il successo dell’evento. Durante tutta la giornata la fiera è stata presa d’assalto da famiglie, operatori del settore e curiosi, con particolare attenzione per i comparti agroalimentare e meccanizzazione, che hanno registrato un forte interesse. Immancabili le curiosità, dalla birra al miele al liquore all’alloro, dal formaggio Ragusano Dop stagionato 100 mesi alla porchetta allo sprizt. Buona affluenza anche nel comparto dei mangimi, settore cruciale per l’allevamento, e negli stand che ospitavano animali, tra cui bovini di varie razze, a partire dalla razza Modicana, ed ancora cavalli e asini ragusani e sardi. Nel pomeriggio la visita di Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha espresso il suo apprezzamento per la FAM e ha fatto un giro tra i vari stand, incontrando espositori e produttori. Accolto dall’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, dal deputato regionale Giorgio Assenza, dal senatore Salvo Sallemi e dal consigliere comunale Salvatore Battaglia, il sottosegretario ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come questa per valorizzare il settore agricolo italiano e ha richiamato le conclusioni del G7 di Siracusa, ribadendo l’impegno del Governo Meloni per riportare l’agricoltura e la zootecnia al centro dell’agenda europea. Tra gli eventi della giornata, si sono svolte le gare di conduzione dei bovini Charolaise e Limousine, che hanno visto protagonisti giovanissimi allevatori, veri e propri rappresentanti del futuro della zootecnica iblea e siciliana. A chiudere la giornata, il consueto momento delle premiazioni dei capi animali, che ha coinvolto tutti gli allevatori presenti. Durante la cerimonia, condotta da Cinzia Vernuccio, la consegna delle coppe secondo i vari riconoscimenti. Per la categoria bovini razza Modicana, l’azienda Bocchieri Riccardo e Francesco si è aggiudicata i premi di campione assoluto tori, campionessa assoluta manze e campionessa assoluta vacche. L’azienda Bocchieri Francesco ha invece ottenuto i riconoscimenti come campione riserva tori, campionessa riserva manze e campionessa riserva vacche. Per la categoria bovini razza Charolaise, l’azienda Antoci Raffaele ha ricevuto i premi di campione junior, campione senior e campione assoluto della fiera. L’azienda Monaco Vincenzo e Pizzo Jessica ha ottenuto i premi di campionessa junior e miglior allevamento, mentre il premio di campionessa senior è andato all’azienda Palazzolo Salvatore. Per la categoria bovini razza Limousine, l’azienda Garofalo Giuseppe ha vinto i premi di campione junior, campionessa junior, campionessa senior, campionessa assoluta della fiera e miglior allevamento. Per la categoria equini produzione ordinaria cavalli indigeni, il premio fattrice da 3 a 7 anni è andato all’azienda Migliorisi Daniele, mentre il premio per fattrice oltre 7 anni è stato assegnato all’azienda Guastella Giancarlo. Per la categoria equini produzione ordinaria cavalli meticci, l’azienda Caruso Rosario ha ottenuto i premi di fattrice da 3 a 7 anni e fattrice oltre 7 anni. Per la categoria asino ragusano, l’azienda Leggio di Tumino Mariagrazia ha conquistato i premi per le puledre nate nel 2022 e 2023, i puledri nati nel 2022 e 2023, le fattrici da 3 a 7 anni e oltre 7 anni, nonché per gli stalloni approvati alla mostra. Per la categoria miglior formaggio Ragusano Dop, il primo posto è andato all’azienda Giovanni Floridia, mentre Angelo Dipasquale ha ricevuto un attestato di riconoscimento come stagionatore storico del Ragusano Dop. Interessanti gli spazi e le iniziative di Anacli e Coldiretti che hanno ulteriormente arricchito la manifestazione. Nel pomeriggio si sono svolti gli attesi e partecipati spettacoli equestri con una prima esibizione organizzata dalla A.s.d. Spettacoli Equestri di Maria Purità, seguita poi dal Gran Galà Equestre. Anche i comparti del florovivaismo e dell’utensileria hanno trovato spazio nella manifestazione, con postazioni che hanno attratto molti visitatori grazie alle loro colorate esposizioni di fiori e piante particolari. Giovanni Campo, presidente del Consorzio Interprovinciale Allevatori, ha commentato il successo della fiera con queste parole: “La FAM si conferma un punto di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma anche per le famiglie e per chi ama la nostra terra. Il grande afflusso di persone è la prova che l’agricoltura e la zootecnia siciliana hanno ancora tanto da offrire e che c’è una forte volontà di crescere e innovarsi, senza dimenticare le nostre radici. Siamo orgogliosi di poter dare voce ai nostri allevatori e alle eccellenze del territorio”

Salva