Contributi alle famiglie di Scicli con bambini tra i 3 e i 36 mesi per i servizi educativi

L’amministrazione Marino ha diramato un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi alle famiglie con minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi che abbiano iscritto i loro figli presso servizi educativi operanti nel territorio comunale nell’anno solare 2024.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Giuseppe Causarano.

Il contributo è destinato a sostenere le spese sostenute o da sostenere per la frequenza dei propri figli presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad es. spazi gioco o ludoteche).

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso i nuclei familiari, con figli minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi, che:

1. siano residenti nel Comune di Scicli alla data di pubblicazione del presente Avviso;

2. siano in possesso di ISEE non superiore a € 30.000,00;

.3 nell’arco dell’anno solare 2024:

• abbiano iscritto il proprio figlio minore presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo e siano situati in provincia di Ragusa;

• intendano iscrivere, per l’anno 2024/2025, il proprio figlio minore, di età compresa tra i 3- 36 mesi presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) situati nel territorio della provincia di Ragusa;

dimostrino l’effettiva frequenza del minore dei servizi educativi predetti come di seguito meglio specificato;

L’importo massimo del rimborso per l’anno 2024 non potrà superare:

• €2.500,00 per i nuclei familiari con Isee da 0 a € 10.000 per 1 mesi di frequenza;

• € 2.000,00 per i nuclei familiari con Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 per 1 mesi di frequenza;

• € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee da €. 15.000,01 a € 20.000,00 per 1 mesi di frequenza;

•

• € 1.000,00 per i nuclei familiari con Isee da 20.000,01 a € 25.000,00 per 1 mesi di frequenza;

• € 500,00 per i nuclei familiari con Isee da € 25.000,01 a 30.000,00 per 1 mesi di frequenza.

Termini e modalità di presentazione della domanda

I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28.10.2024, apposita domanda di partecipazione (unica anche in presenza di più minori), redatta sul modello allegato al presente Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, mediante:

– consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scicli negli orari di apertura al pubblico; ovvero

– mediante invio della documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it avendo cura di indicare nell’oggetto della mail la dicitura “Domanda per contributo servizi educativi”.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del genitore che presenta la domanda;

2. Copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della L n 40/1998; (solo per i cittadini extracomunitari)

3 Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare;

4 Attestazione comprovante la effettiva frequenza per il periodo precedente la data di presentazione della domanda del proprio figlio minore ai servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3 del decreto legislativo 31 aprile 2017, n 65, ed in particolare:

• coloro che abbiano già iscritto il proprio figlio minore presso servizi educativi per l’infanzia, per l’anno scolastico 2023/2024 o 2024/2025, dovranno presentare copia della domanda di iscrizione del servizio educativo prescelto, unitamente alla copia del bonifico/i, ricevuta fiscale o altro documento/i contabile dal quale si evinca il pagamento delle mensilità precedenti la data di presentazione della domanda;

• coloro che intendano iscrivere, per l’anno scolastico 2024/2025, il proprio figlio minore, di età compresa tra i 3 – 36 mesi presso servizi educativi per l’infanzia (quali ad. es. spazi gioco o ludoteche) di cui all’articolo ,2 comma ,3 lettera b) e lettera c), punti 1e 3, del decreto legislativo 31 aprile 2017, n. 65, assumono l’impegno di produrre, entro 10 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, copia della domanda di iscrizione del servizio educativo prescelto unitamente alla copia del bonifico, ricevuta fiscale o altro documento contabile dal quale si evinca il pagamento della prima mensilità.

• per le mensilità ni corso alla data di presentazione della domanda e le successive entro il 31/12/2024, ai fini della determinazione provvisoria del contributo, si presumeranno le stesse quali mensilità con frequenza effettiva, salvo l’obbligo per tutti i soggetti istanti di produrre, improrogabilmente entro il 10.12.2024, la documentazione inerente il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2024, ai fini della determinazione della graduatoria definitiva.

Salva