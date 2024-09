Oceana: Settimana degli Oceani, dal 30 settembre al 6 ottobre

Lunedì prossimo avrà inizio la Settimana degli oceani – una serie di dibattiti, mostre ed eventi che celebrano i mari europei e cercano di trovare modi per ripristinarne l’abbondanza. Le ONG di tutta Europa si riuniranno a Bruxelles per avvicinare i problemi oceanici ai decisori europei, e gli esperti di Oceana parteciperanno attivamente a diversi eventi chiave.

Punti salienti dell’evento:

dal lunedì al venerdì: pesca trasparente e leale: esposizione fotografica di pescatori a basso impatto in tutta Europa.

Martedì: lancio del Blue Manifesto: Una tabella di marcia per un oceano sano entro il 2030 (disponibile via live stream!). Martedì: ripensare la pesca! Per mari e comunità prosperi.

Giovedì: Guidare la transizione energetica e la resilienza climatica nella pesca dell’UE.

