L’Avimecc Modica chiude una settimana travagliata, stasera allenamento congiunto sul campo di Palmi

Si chiude con l’allenamento congiunto di stasera con la Franco Tigano al “PalaSurace” di Palmi la quinta settimana di lavoro dell’Avimecc Modica che si avvicina a grandi passi verso l’esordio in campionato, fissato per il 13 ottobre al “PalaRizza” contro la Domotek Reggio Calabria.

È stata una settimana difficile e travagliata quella trascorsa dai “Galletti”, che non hanno potuto lavorare a pieno regime per via dei problemi di salute accusati quasi da tutto il gruppo.

“Siamo alla quinta settimana di preparazione – esordisce il tecnico Enzo Distefano – e ci avviciniamo sempre più alla prima di campionato di regolar season del 13 ottobre. È stata una settimana difficile per via di un virus, che ha colpito buona parte della squadra, ma anche questa è stata superata nel giro di 36 ore e siamo ripartiti subito con maggiori motivazioni anche se a causa di questo piccolo intoppo siamo stati costretti ad annullare l’allenamento congiunto con Reggio Calabria”.

Oggi è in programma al “PalaSurace” di Palmi un test match con la Franco Tigano formazione che parteciperà al campionato di serie A2, che cosa si aspetta di vedere Enzo Distefano da questa amichevole?

“Ogni test match – sottolinea il tecnico dell’Avimecc Modica – sia che sia contro una squadra che milita in campionati inferiori o superiori come è il caso di Palmi stasera è importante perchè incontriamo una squadra dai buoni valori tecnici per affrontare la serie A2 e approfitto di questa occasione per augurare loro buon campionato. Per me questa trasferta in Calabria è quindi è molto importante per capire il grado di crescita di ogni componente della mia squadra”.

Come procede l’inserimento nel roster e nei meccanismi di gioco di Willy Padura Diaz?

“Willy è un profilo di altissimo livello e lo conosciamo un po tutti visto il suo passato in Italia in Superlega in A2 e lo scorso anno in A3. Si è inserito subito nel nostro sistema di gioco, ma quello che mi fa ben sperare e la sua esperienza e il suo entusiasmo che riesce a trasmettere a tutto il gruppo”.

Quali sono i sogni nel cassetto di Enzo Distefano alla vigilia della stagione di serie A3 ormai alle porte?

“I sogni di Enzo Distefano, ma credo di tutto l’ambiente Avimecc Modica – conclude il coach dei biancoazzurri – sono sempre gli stessi e cioè fare sempre bene e meglio con il solito entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto in tutti i campionati che la Volley Modica ha affrontato e perchè no, alzare l’asticella e migliorare quindi i risultati ottenuti nelle scorse stagioni in serie A3”.

