Solidarietà. Una cena senza un senso il 18 ottobre a Ispica

“Una cena senza un senso” è la singolare iniziativa di beneficenza organizzata per il 18 ottobre prossimo a Ispica dal Rotary Club Pozzallo-Ispica guidato dalla presidente Melinda Garofalo in collaborazione con l’ispicese Salvo Cocciro, da tempo impegnato nella sensibilizzazione alle difficoltà dei non vedenti.

L’evento avrà come cornice la suggestiva location del ristorante “Incavò” dello chef Claudio Maucieri ed è stato pensato come una cena al buio per confrontarsi in modo concreto con le difficoltà dei non vedenti e riscoprire e rinsaldare il rapporto con gli altri quattro sensi.

Scopo della serata è la raccolta fondi per la realizzazione di una mappa tattile da destinare al Parco Forza di Ispica per favorire la fruizione dell’area archeologica 88anche dei non vedenti.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento di beneficenza oggi pomeriggio presso il ristorante Incavò hanno preso parte, il Sindaco On. Innocenzo Leontini, la presidente del Rotary Club Pozzallo-Ispica Melinda Garofalo, il promotore dell’evento Salvo Cocciro, lo chef Claudio Maucieri e l’attore Giovanni Peligra.

L’evento di beneficenza sarà organizzato in maniera molto particolare e sarà allietato dalla presenza dell’attore Giovanni Peligra. Tutti i momenti della cena al buio avranno infatti il duplice intento di ricreare un’atmosfera quasi magica, in cui gli ospiti da un lato dovranno affidarsi agli altri quattro sensi per potersi orientare durante la cena e dall’altro avranno occasione per porre l’attenzione sulla quotidianità di una persona non vedente e toccare con mano le problematiche che il disabile visivo si trova a fronteggiare. Il menù della sera prevede sei assaggi di pizza con cotture e consistenze diverse.

La cena avrà un costo di 35 euro e le prenotazioni, possibili fino ad esaurimento posti, potranno essere effettuate attraverso un form di registrazione. Il link verrà pubblicato nei prossimi giorni sulle piattaforme social. In alternativa sarà possibile recarsi presso la sede della Pro Loco Spaccaforno.

