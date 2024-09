G7: ci sono anche gli studenti dell’alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica

Modica al G7 dell’Agricoltura in corso di svolgimento a Siracusa è rappresentata non solo dal suo straordinario cioccolato Igp ma anche dalla capacità creativa dei suoi giovani studenti dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi. Il Choco Lab, il laboratorio permanente dedicato al cioccolato di Modica Igp, sta riscuotendo un grandissimo successo all’interno del prestigioso evento Divinazione Expo, che si svolge in concomitanza con il G7. L’iniziativa ha luogo nella maestosa cornice di Palazzo Vermexio, sede del Comune siracusano, nella centralissima piazza Duomo, cuore di Ortigia. Questo suggestivo spazio, in cui si fondono storia e cultura, accoglie l’unico istituto alberghiero, appunto quello modicano, presente ufficialmente all’interno dell’area espositiva della sede comunale. Un traguardo che riempie di orgoglio la scuola, capace di farsi portavoce non solo dell’eccellenza gastronomica, ma anche del patrimonio culturale siciliano, attraverso la promozione di uno dei suoi prodotti simbolo: il cioccolato di Modica.

Il laboratorio, attivo ogni giorno dalle 10 alle 20, è animato dalla presenza di sei studenti, supervisionati dal professor Giovanni Roccasalva, che guidano i visitatori alla scoperta dei segreti di questo straordinario prodotto artigianale. I partecipanti all’evento, promosso dal Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp e con il sostegno del Libero Consorzio Comunale, hanno la possibilità di osservare da vicino le tecniche di lavorazione tradizionali del cioccolato modicano, una produzione che mantiene intatto il suo metodo originario, risalente all’epoca azteca, grazie alla lavorazione “a freddo”, che esalta le note aromatiche delle fave di cacao e dello zucchero di canna grezzo. Questo cioccolato, che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP), è l’unico in tutta Europa a vantare un tale riconoscimento, e rappresenta un simbolo di eccellenza che attira l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche di esperti e istituzioni.

Giovanni Roccasalva, coordinatore del laboratorio, esprime con entusiasmo l’importanza di questa partecipazione per i ragazzi: “Essere l’unico istituto alberghiero presente all’interno del Comune di Siracusa, in uno spazio così centrale e di rilevanza internazionale, è per noi motivo di grandissima soddisfazione. Questo rappresenta non solo una vetrina per la scuola, ma soprattutto un’opportunità formativa unica per i nostri studenti. Stanno vivendo un’esperienza preziosa, lavorando fianco a fianco con le istituzioni e mettendo in pratica quanto imparato in classe, in un contesto altamente stimolante. La tradizione e l’innovazione del cioccolato di Modica sono il nostro biglietto da visita, e siamo fieri di come stiamo rappresentando il nostro territorio”. Il Choco Lab non si limita solo a dimostrazioni di lavorazione del cioccolato, ma punta anche all’innovazione culinaria, utilizzando ingredienti unici come l’uovo liquido di Avimed, che viene miscelato con il cioccolato per realizzare mousse delicate e dal sapore irresistibile. Il laboratorio ha attirato l’attenzione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui i ministri Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci, che hanno fatto visita agli stand, approfittando per gustare alcune delle creazioni degli studenti.

Questa partecipazione si svolge sotto l’egida del Consorzio del Cioccolato di Modica, con il supporto del Libero Consorzio Comunale, ed è una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra enti locali e scuole possa produrre iniziative di grande valore. “Per i nostri studenti, questo evento rappresenta una tappa fondamentale del loro percorso formativo – afferma il dirigente scolastico Bartolomeo Saitta, sottolineando il peso di questa esperienza – Essere presenti al G7 dell’Agricoltura, fianco a fianco con i principali attori della scena internazionale, è per loro un’occasione unica. Non solo hanno l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze, ma partecipano anche attivamente a una manifestazione che porta alla ribalta le eccellenze del nostro territorio”. Grazie all’entusiasmo degli studenti e alla guida esperta dei docenti, il Choco Lab si è rapidamente affermato come uno dei punti di maggiore attrazione all’interno dell’esposizione siracusana. I visitatori hanno la possibilità di scoprire i sapori autentici della Sicilia e di conoscere più da vicino il processo che rende unico il cioccolato di Modica, simbolo di una tradizione che guarda al futuro.

