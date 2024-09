Sagra della Vendemmia a Pedalino. Domenica ricca di appuntamenti

Giornata ricca di appuntamenti quella di domenica 29 settembre per la 36esima edizione della Sagra della Vendemmia di Pedalino. La manifestazione vivrà il suo momento clou con una serie di iniziative che affondano le radici nel recupero della memoria e della tradizione. Già a partire dalle 9,30 quando il piazzale antistante la scuola elementare farà da cornice all’inizio del festival del folklore con la sfilata di gruppi folk e carretti siciliani. Sarà presente la Modica civica street band. Alle 11,30, in piazza Gramsci, benedizione dell’uva a cura di mons. Salvatore Burrafato, parroco di Pedalino. A seguire l’esibizione dei gruppi Folk Korè di Enna e “I picciuotti ro balletto della sagra di Pedalino”, con la direzione di Franco Giummarra. Alle 12,30 pranzo all’aia nell’area stand. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 nell’area stand, animazione a cura di La bacchetta magica Pedalino e letture per i più piccoli mentre dalle 16 alle 24 ci sarà, senza soluzione di continuità, la degustazione di “cuddireddi e mustata”. Alle 17 è in programma la pigiatura dell’uva e la tradizionale “Rata o cuonzu”. Alle 19,30, sempre nell’area stand, la degustazione di panini con salsiccia. Nel frattempo, prenderà il via l’intrattenimento musicale a cura del trio Musica & Magia con Damiano Scollo. Alle 20, in piazza Gramsci, l’esibizione del coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto dalla maestra Giovanna Guastella. Alle 21, sempre in piazza Gramsci, lo spettacolo musicale con il gruppo “Baciami piccina swing band”. Gran finale alle 22 con il cabaret di Uccio De Santis. La Sagra della Vendemmia è promossa dalla Csc polisportiva Pedalino in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Comiso e con il sostegno della Regione, assessorato regionale dell’Agricoltura, dell’Ars, del Libero consorzio comunale di Ragusa oltre che dell’Avis, della Bapr e della Pro Loco casmenea unitamente a numerosi sponsor privati di tutta la provincia iblea, senza dimenticare il supporto della parrocchia Maria Santissima del Rosario.

