Sicurezza centro storico. Ragusa in Movimento sostiene l’azione portata avanti da FdI

Ragusa in Movimento sostiene l’azione portata avanti da Fratelli d’Italia con riferimento alla delicata questione riguardante la sicurezza in centro storico. “Il pacchetto sicurezza, così denominato, che ne è venuto fuori – sottolinea il presidente dell’associazione politico culturale, Mario Chiavola – è il frutto di un’azione di ascolto che è stata portata avanti sul campo, con tutti i residenti dei quartieri più bersagliati da vandalismi e furti, i quali sono ormai stanchi di subire questo stato di cose e che chiedono, piuttosto, aiuto alla politica. E la maggioranza che sostiene Cassì cosa ha fatto invece di dare risposte in aula? Ha trasformato tutto in un teatrino, in una contrapposizione di cui nessuno sentiva il bisogno. Perché l’unica cosa che occorreva fare, in questo frangente, era prendere atto dei contenuti del pacchetto, farli propri e approvarli, così da garantire la prossima adozione di quegli strumenti per contrastare questa deriva che sembra inarrestabile. Ci dispiace per l’occasione persa dalla maggioranza, sosteniamo il lavoro politico attuato dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia guidato dal coordinatore Luca Poidomani e attuato in aula dal consigliere comunale Rocco Bitetti e ci auguriamo che alcuni consiglieri possano addivenire a più miti consigli per il bene della nostra città. Perché se non risolvono i problemi, a che pro sono state elette queste persone?”.

