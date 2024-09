La Polizia locale di Scicli rimuove quattro auto abbandonate

Su direttiva dell’Amministrazione Comunale in data odierna, la Polizia Locale ha individuato e rimosso (ai sensi del DM 22/10/1999 n. 460) quattro veicoli che, sebbene parcheggiati regolarmente, versavano in stato di abbandono da tempo, deturpando il paesaggio urbano e costituendo un potenziale pericolo per l’ambiente.

L’elenco dei veicoli rimossi è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Scicli.

I controlli e le eventuali rimozioni proseguiranno nei prossimi giorni.

Coloro che riscontrassero il proprio veicolo nelle pubblicazioni periodiche sul sito istituzionale dell’Ente e volessero rientrarne in possesso, potranno farlo producendo carta di circolazione e polizza assicurativa del veicolo al Comando di Polizia Locale previo contatto al telefono 0932 835955.

Decorsi sessanta giorni, senza che i veicoli siano reclamati, saranno demoliti.

L’Amministrazione Comunale plaude all’operato della Polizia Locale e ringrazia l’Ufficio Territoriale di Ragusa per la formazione fornita agli operatori e per il costante supporto.

