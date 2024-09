Consegnata al Ministro Lollobrigida la “Carta di Ortigia 2024”

Il Consorzio Ragusano Dop ha partecipato, con i suoi rappresentanti, ad Ortigia, nell’ambito dell’Expo’ Divinazione in programma a Siracusa dove è in corso il G7 agricoltura, al convegno organizzato da Origin Italia su “Italian Geographical Indications a tool for international cooperation”. Una occasione quanto mai importante nel corso del quale gli interventi del ministro Francesco Lollobrigida, del presidente del comitato scientifico di Qualivita Paolo De Castro e del direttore generale della Fao, si sono resi utili per il rafforzamento e la istituzionalizzazione della posizione di Origin Italia e dei Consorzi di tutela aderenti, espressa dal presidente Cesare Baldrighi e dal Direttore Mauro Rosati in merito al ruolo ed all’importanza delle Indicazioni Geografiche. Una posizione sintetitizzata nella “dichiarazione di Ortigia 2024” elaborata dal comitato strategico e discussa ed approvata dalla successiva assemblea di Origin Italia, l’associazione di buona parte dei consorzi di tutela italiani .

Con tale documento, che il Ministro Lollobricita porterà alla approvazione dei colleghi provenienti dagli altri paesi presenti al G7, vengono formulate le seguenti richieste: l’impegno a perseguire il riconoscimento delle Indicazioni di Origine quale “patrimonio dell’umanità”; la creazione di un sistema multilaterale per la protezione delle Indicazioni Geografiche efficace, semplice, trasparente per i produttori e per i consumatori; la esclusione delle Indicazioni Geografiche dall’applicazione di dazi, barriere tariffarie e non tariffarie; un incremento delle risorse finanziarie per la cooperazione internazionale per il rafforzamento delle indicazioni geografiche nei Paesi in via di sviluppo; un incremento delle risorse pubbliche per il sostegno delle azioni a tutela e protezione delle indicazioni geografiche nei mercati.

