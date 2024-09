Monterosso Almo. I consiglieri di minoranza chiedono le dimissioni del sindaco

Sulla situazione finanziaria del Comune di Monterosso Almo scaturente da una relazione stilata dall’esperto Alfio Spinella nei mesi scorsi, i consiglieri di minoranza hanno diramato un documento. “In data 13 Settembre 2024 – si legge – Alfio Spinella nella relazione relazione scrive in premessa che il comune di Monterosso Almo con deliberazione consiliare n.25 del 2017 e successiva modifica deliberata il 26 febbraio 2018, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla corte dei conti con deliberazione n176/2019/PRSP del 24/10/2019, acquisita al protocollo dell’ente n. 9541 in data 19/11/2019.

Alla data del 31/12/2017 il disavanzo da ripianare riportato nel piano ammonta a 671171,92.

Il dottore Spinella prosegue dichiarando che il comune di Monterosso Almo non è in grado di proseguo del risanamento finanziario e conclude il documento affermando che appare improcrastinabile l’avvio della procedura di risanamento finale dettata dagli articoli 244 e seguenti del D.lgs 267/2000.

Spiegandolo con parole più semplici: il sindaco Pagano ha portato il nostro comune al dissesto.

Caro sindaco, rimembriamo le sue fantasie, quando dichiarava in pubblico di essere il salvatore del paese. Per 10 lunghi anni ha preso in giro i cittadini monterossani, millantando promesse che non è stato, nè lo è tutt’oggi, in grado di mantenere.

Noi consiglieri di minoranza, Sammatrice Milena, Tavano Rosy, Amato Paolo ed Esposito Fabiano denunciamo lo stato di degrado finanziario e chiediamo le dimissioni del sindaco Salvatore Pagano onde evitare ulteriori danni nei confronti di Monterosso e dei Monterossani. Questa è la fine politica del Salvatore Monterossano.”

Salva