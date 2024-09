Ragusa, celebrato il patrono della Guardia di Finanza

Durante l’omelia, il Vescovo ha ricordato la conversione di San Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse per conto dei romani, scelto da Gesù con un semplice «seguimi» per diffondere il messaggio di pace e salvezza, sottolineando come l’operato quotidiano del Corpo sia proiettato costantemente verso la salvaguardia delle libertà economico-finanziarie, a tutela della collettività.