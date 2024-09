Monterosso Almo. Riuscita la 3^ Festa “Ra Santa Cruci”

Ben riuscita e molto partecipata la Terza edizione della festa di quartiere “Ra Santa Cruci”.

Una serata all’insegna del divertimento e della degustazioni del buon cibo casereccio. Tante le persone di ogni età che, in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Bambina, martedì sera si sono dati appuntamento in piazza Rimembranza per dar vita a questa festa di quartiere. . Un’autentica festa nella festa. Molto simpatico è stato anche il karaoche dove alcune persone e dei bambini hanno partecipato cantando, quasi in maniera impeccabile, famosi brani. Alla fine torta a volontà per tutti tra le quali una maxi torta che rappresentava “a Bamminedda”. Complimenti agli organizzatori che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Una esperienza da ripetere sicuramente l’anno prossimo.

Nelle foto alcuni momenti della festa.

