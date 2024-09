Un altro punto per il Ragusa, ma rammarico per il rigore sbagliato

Un altro punto conquistato per il Ragusa Calcio, nel match di ieri pomeriggio tra le mura amiche dello stadio Aldo Campo contro un’avversaria insidiosa come l’Acireale.

Il risultato finale è stato il seguente:

Ragusa 1 (n.44 Memeo 26’ 1T)

Acireale 1 (n.29 Loukaris 19’1T)

Uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato la partita di ieri è stato senz’altro il rigore sbagliato Ejjaki, che sicuramente poteva indirizzare su un altro risultato il match e poteva dare maggiore sicurezza alla squadra.

Essere a corto nel reparto avanzato (tutti e tre attaccanti indisponibili, Danti, Bonilla e Ahmetaj) e altri infortuni vari (Benassi e Sottil) a cui si è aggiunto lo squalificato Cipolla e altri indisponibili.

Nonostante questo c’è da lottare anche contro le non perfette condizioni del terreno di gioco (hanno avuto inizio in settimana i lavori per la nuova semina del manto erboso); il Ragusa cerca di giocare palla a terra e fare sua la partita ma le condizioni non lo hanno permesso, tanto da influire e condizionare a tratti la partita che mister Alessandro Erra aveva preparato con cura con i suoi ragazzi.

“Abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo fatto sicuramente altri errori, ma nonostante tutto do fiducia alla squadra, è stata una partita intensa- ha commentato mister Alessandro Erra- “Noi l’abbiamo giocata fino in fondo perché sentivamo che ancora la partita era aperta, anche quando abbiamo subito il gol degli ospiti, eravamo coscienti che potevamo capovolgere il risultato. Nonostante il rigore sbagliato, i ragazzi non si sono fatti condizionare e avere un contraccolpo psicologico.

Infatti ci portiamo a casa la voglia e la determinazione di non mollare, abbiamo tanti ragazzi che provengono dal settore giovanile, che sono stati catapultati in un campionato competitivo. Questo sicuramente è un motivo di crescita per loro ma anche per tutti noi”.

“Sono contento di aver fatto il gol, ma volevo portare a casa i tre punti- il commento del giovane Memeo- “Sicuramente dovevamo essere più bravi a concretizzare alcune occasioni, sicuramente se avessimo centrato il rigore potevamo parlare di un altro risultato e nonostante questo siamo stati bravi a riprendere la partita, sinonimo di grande carattere”.

