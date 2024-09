Pozzallo. Arrivati al porto commerciale 32 migranti.

Un’ora e dieci minuti. Tanto è durato lo sbarco delle 32 unità che sono giunte al porto commerciale di Pozzallo. Trentadue migranti prelevati in mare aperto dai volontari della Ong “Sarah Ug”, per la prima volta in approdo presso lo scalo ragusano. Sono in tutto 25 uomini, 4 donne e 3 minori. Tutti in discrete condizioni di salute. Attorno alle ore 16, i migranti sono stato fatti entrare all’interno dell’hotspot sito al porto. Dentro la struttura portuale, dovrebbero rimanere solo pochi giorni in attesa di un trasferimento in una seconda casa di accoglienza nel nord Italia, con molta probabilità fra l’Emilia Romagna e il Veneto.

Ong tedesca con sede a Messkirch, cittadina nel sud della Germania, Sarah è l’acronimo di “Search and Rescue for all Humans” ed è il nome che ha preso l’imbarcazione, la quale, per l’occasione, ha lo scafo dipinto di un acceso arancione. Sono 6 le persone che gestiscono questa nave, tutte tedesche, che dichiarano di aver già fatto esperienze su altre navi.

