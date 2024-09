Da Pozzallo a Modica il presidente del “Parco delle Civiltà”

Missione in terra modicana da parte del presidente del “Parco delle Civiltà”, Ignazio Antonio Cicciarella, che da Pozzallo è partito stamani alla volta del canile comunale della Contea al fine di consegnare derrate alimentari, coperte per la stagione invernale, piccoli attrezzi utili per lo svago dei pelosetti a quattro zampe. Ad attenderlo, Giovanna Sudano, autentica “tuttofare” del canile nonché responsabile dell’intera struttura. Ad oggi, il canile ospita un centinaio di cani suddiviso in più di 50 box disponibili. Meritorio il lavoro dei volontari, i quali, ogni giorno, si adoperano per non fare mancare nulla ai cani.

“Ma c’è sempre necessità di offrire loro qualcosa – incalza Cicciarella – Personalmente, ringrazio quanti offrono qualcosa alla mia associazione. Quelle stesse cose, poi, finiscono all’interno del canile, e so che lo lascio a persone esperte e caritatevoli, gente che potrebbe starsene a casa ed invece si occupano degli animali che non hanno padroni. Un senso civico spiccato che è un gran piacere a vedersi”.

Il presidente Cicciarella promette altri aiuti per i prossimi mesi. “In questo posto – dice ancora Cicciarella – si respira l’amore. L’amore per la vita, l’amore per gli animali, che non sono, badate bene, semplici oggetti di contorno, ma essere umani alla pari di tutti noi, e, come tali, è giusto che vengano aiutati”.

Fra i tanti cani presenti, tante le storie di cuccioli e meno cuccioli abbandonati. Lo sgaurdo dei molti cani intimoriti, forse, è quello che ti rimane più dentro, visitando una struttura come il Canile di Giulia. Particolare interessante la storia di Neve, una cagna con rogna canina, fortemente debilitata e con la leishmania, portata al canile quattro giorni fa in condizioni davvero pietose e rimessa in sesto in pochi giorni, anche se le cure dovranno essere continue anche per le prossime settimane.

“Non a caso – dice la Sudano – cerchiamo aiuti economici per aiutare lei ma non solo lei. Sulla pagina facebook del canile si trovano tutte le condizioni per donare”.

Ad oggi, forse, manca una struttura più congeniale, più grande, per accogliere tutti i randagi e risolvere l’annoso problema del randagismo.

“Ci dovrebbe essere una struttura più grande – conclude Cicciarella – dove poter far scorazzare gli animali in libertà. Il “Parco delle Civiltà” non ha smesso di sognare un’area attrezzata per i nostri amici a quattro zampe. E anzi rinnovo l’appello a quanti vogliano collaborare mettendo a disposizione un terreno, magari nelle vicinanze di Pozzallo, in modo tale da realizzare un sogno che spero, presto, possa diventare realtà”.

Dulcis in fundo, prima di andare via, Cicciarella ha visto andare via un cagnolino adottato. Loki, questo il nome del pelosetto, ha da oggi una nuova famiglia. Ogni giorno è possibile adottare un cane, e lo si può fare in maniera del tutto gratuita. Non occorre uscire soldi per adottare un cane e, una volta adottato, si va via con un certificato medico e tanta gioia per l’adozione appena effettuata.

